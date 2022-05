Vlomilci v nekaj minutah ukradli za skoraj 120.000 evrov škotskega viskija

Dundee, 16. maja - Vlomilci so v zgodnjih nedeljskih urah iz destilarne Glenfarclas na Škotskem ukradli steklenice dragocenega viskija Speyside. Zamaskirani napadalci so potrebovali le štiri minute, da so iz destilarne odnesli za skoraj 120.000 evrov pijače, navaja nemška tiskovna agencija dpa.