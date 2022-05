V Anhovem in Robidnem Bregu znova onesnaženje vode

Anhovo, 16. maja - Krajani Anhovega in Robidnega Brega morajo prekuhavati vodo iz pip, potem ko je prejšnji teden prišlo do novega onesnaženja vode. Ta je smrdela po fekalijah, nekaj dni so jih zato oskrbovali z vodo iz gasilske cisterne. Režijski obrat občine Kanal trdi, da je šlo za človeško napako pri priklopu črpalk v vodarni Močila, krajani pa so ogorčeni.