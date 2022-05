Večer o uresničevanju zastavljenih namer nove vlade (14. 5.)

Ljubljana, 13. maja - Timotej Milanov v komentarju Pogodba piše o ciljih, ki si jih je zastavila bodoča vlada Roberta Goloba, in njihovi uresničitvi, za kar bo potrebna zakonska podlaga in potrditev v državnem zboru. Avtor meni, da vložitev več deset zakonskih predlogov strank SDS in NSi ni nič presenetljivega, saj podobno nagajanje po njegovem mnenju ni nič novega.