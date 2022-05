Biden sprejel jordanskega kralja Abdulaha II. in kronskega princa Huseina

Washington, 13. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je danes v Beli hiši sprejel jordanskega kralja Abdulaha II. in kronskega princa Huseina ter s tem, kot so sporočili iz Bele hiše, še utrdil že tako tesno in trajno prijateljstvo med državama. Bela hiša je Jordanijo opredelila kot ključno zaveznico in vir stabilnosti na Bližnjem vzhodu.