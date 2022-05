V Kinu Šiška plesna predstave Male Kline po navdihu Botticellijeve Venere

Ljubljana, 17. maja - V kinu Šiška bo drevi premiera plesne predstave Male Kline Venera: med ujetostjo in letenjem. Predstava temelji na sliki renesančnega umetnika Sandra Botticellija Rojstvo Venere, ki prikazuje trenutek njenega vznika iz morske pene. Slika je izhodišče za nastanek besedila in plesnega materiala, ki odpirata različna možna branja in interpretacije.