Rdeči križ razširja podporo družinam, ločenim zaradi nasilja in spopadov

Ljubljana, 13. maja - Pred mednarodnim dnevom družin, ki bo 15. maja, Rdeči križ in Rdeči polmesec z novim projektom REPAIR širita podporo pri združevanju družin, ki so jih ločili nasilje in spopadi. Projekt bo nudil dodatno podporo osebam s priznano mednarodno zaščito pri združevanju z družinskimi člani iz države izvora. Aktivnosti bo izvajal tudi Rdeči križ Slovenije.