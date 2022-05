Svetovni dan pravične trgovine v ospredje postavlja podnebno pravičnost

Ljubljana, 14. maja - Danes obeležujemo svetovni dan pravične trgovine, ki letos v ospredje postavlja podnebno pravičnost. Kot so pojasnili v nevladni organizaciji Focus, je cilj pravične trgovine zagotoviti pravične, vključujoče in trajnostne rešitve za ljudi, ki trpijo zaradi posledic podnebne krize, in hkrati odpraviti temeljne vzroke podnebnih sprememb.