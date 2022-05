Levica: Razglasitev dneva spomina na žrtve komunizma prispeva k večnim kulturnim bojem

Ljubljana, 12. maja - Z razglasitvijo 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunizma in podobnimi potezami poskušajo stranke desnice prebivalce zaplesti v večne kulturne boje, ki nimajo nikakršne povezave s težavami današnjega dne, so v odzivu sporočili iz stranke Levica. Poudarili so, da je hkrati jasno, kdo je bil na pravi strani zgodovine.