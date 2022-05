Na srečanju pisateljev na Bledu o petih jezdecih apokalipse

Bled, 12. maja - Udeleženci 54. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu so se na eni od popoldanskih okroglih miz posvetili petim jezdecem apokalipse: covidu, sovražnemu govoru, nasilnim protestom, globalnemu segrevanju in zatonu demokracije. V navezavi na jezdece apokalipse so spregovorili tudi o moči besede in vlogi pisatelja.