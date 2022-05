Kevin Spacey v prvem velikem filmu po škandalu zaradi spolnega nadlegovanja

Los Angeles, 15. maja - Ameriški igralec Kevin Spacey bo zaigral v filmu 1242-Gateway to the West, kar bo njegova prva večja produkcija po letu 2017, ko je bil igralec v več primerih obtožen in tožen zaradi spolnega nadlegovanja. Poleg Spaceyja bodo v filmu zaigrali še Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark in Genevieve Florence.