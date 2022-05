Inflacija v ZDA ostaja visoka tudi na ravni cen pri proizvajalcih

Washington, 12. maja - Cen izdelkov pri proizvajalcih so se v ZDA aprila na mesečni ravni zvišale za 0,5 odstotka, kar je precej manj kot marca, ko so po popravljenih podatkih narasle za 1,6 odstotka. Na letni ravni pa so se cene na ravni proizvajalcev aprila zvišale za 11 odstotkov, potem ko so se marca za 11,5 odstotka.