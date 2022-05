Tla v okolici Salonita naj ne bi bila bolj onesnažena kot drugod

Anhovo, 12. maja - Kmetijski inštitut Slovenije v tleh v Kanalu ob Soči ni zaznal onesnaževal, za katere bi bil lahko kriv Salonit Anhovo. Analizni rezultati anorganskih in organskih onesnaževal v tleh so pokazali, da so rezultati na vseh vzorčnih mestih med seboj primerljivi, je zapisal v končnem poročilu vzorčenja tal na območju občine Kanal ob Soči.