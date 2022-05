Nissan s prvim celoletnim dobičkom v treh letih

Tokio, 12. maja - Japonski avtomobilski proizvajalec Nissan je v zadnjem poslovnem letu, ki se je končalo marca, prvič v treh poslovnih letih beležil dobiček. Kot so ob današnji objavi rezultatov navedli v podjetju, so se k dobičku vrnili zaradi prihrankov pri stroških in pozitivnemu trendu na ameriškem trgu.