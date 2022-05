Voditelji Zahodnega Balkana z Borrellom o razmerah v luči vojne v Ukrajini

Beograd, 12. maja - Šest voditeljev držav Zahodnega Balkana se je v sredo zvečer v Bruslju srečalo z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom. Med drugim so govorili o možnih posledicah vojne v Ukrajini za Zahodni Balkan. Iz evropske službe za zunanje zadeve so sporočili, da so potrdili zavezo integraciji v EU in podporo regionalnemu sodelovanju.