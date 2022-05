V MGL premiera Junakinj

Ljubljana, 12. maja - V Mestnem gledališču Ljubljanskem (MGL) bo drevi na Velikem odru premiera drame Junakinje. Zgodbe junakinj so intimne bitke, kontroverzne ljubezni, polne afekta in brez izjeme ovekovečene v legendah - v mitih, so o predstavi zapisali v gledališču. Prvo slovensko uprizoritev je režiral Aleksandar Popovski.