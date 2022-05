SLS bo v četrtek obeležila 34. obletnico ustanovitve stranke

Ljubljana, 11. maja - V četrtek bo minilo 34 let od ustanovitve Slovenske kmečke zveze, današnje Slovenske ljudske stranke (SLS). Ob tej priložnosti so v stranki spregovorili tudi o načrtih za prihodnje. Potem ko jim ni uspela vrnitev v DZ, tudi v prihodnje ne zavračajo sodelovanja, a na lokalne volitve bo šla stranka samostojno in očitno tudi z novim predsednikom.