LPS po nastopu na Evroviziji zadovoljni, da so bili del dogajanja

Torino, 11. maja - Slovenskim predstavnikom - zasedbi LPS se na prvem predizboru 66. tekmovanja za pesem Evrovizije v Torinu sicer ni uspelo prebiti v veliki finale, a člani skupine so, kot so povedali za STA zadovoljni, "da so lahko bili del vsega tega". Nastop na Evroviziji vidijo kot začetek poti, še bolj bi se radi posvetili ustvarjanju avtorske glasbe.