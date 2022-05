Računsko sodišče: Po kibernetskem napadu v letu 2019 so se v Lekarni Ljubljana veliko naučili

Ljubljana, 11. maja - V javnem zavodu Lekarna Ljubljana so se veliko naučili po kibernetskem napadu v letu 2019 in so učinkovito pristopili k vpeljavi in upravljanju neprekinjenega poslovanja, v reviziji o učinkovitosti Lekarne Ljubljana pri upravljanju neprekinjenega poslovanja v obdobju od prvega januarja 2020 do konca oktobra 2021 ugotavlja Računsko sodišče.