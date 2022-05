Tudi ZDA imajo svojo zmagovalko Evrovizije

New York, 11. maja - K-pop pevka iz Oklahome AleXa je postala zmagovalka prvega ameriškega popevkarskega tekmovanja po vzoru Evrovizije American Song Contest. Tekmovanje je trajalo osem tednov in se je končalo v ponedeljek z velikim finalom, na katerem je tekmovalo deset finalistov od skupaj 56 tekmovalcev, to je posameznikov in skupin.