V Novem mestu in Črnomlju varnost okrepili z navidezno prostorskima prehodoma za pešce

Novo mesto/Črnomelj, 10. maja - Pri Osnovni šoli Grm v Novem mestu in pri Enoti Loka Vrtca Otona Župančiča v Črnomlju so danes predali uporabi navidezno tridimenzionalna prehoda za pešce oz. tako imenovani 3D-zebri. Prehoda za pešce so uredili na pobudo zavarovalnice Generali, s podporo ljubljanskega zavoda Varna pot in sodelovanjem Mestne občine Novo mesto ter Občine Črnomelj.