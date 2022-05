Sloveniji letos še vedno kaže na umiritev gospodarstva, ne pa na recesijo

Celje, 9. maja - Čeprav so razmere za makroekonomske napovedi trenutno zaradi vojne v Ukrajini ene najbolj zahtevnih doslej, je direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj Marijana Bednaš z nekaj optimizma za letos vseeno ocenila, da bi lahko bila rast slovenskega gospodarstva letos 4,2-odstotna. To je umiritev, na srečo pa ni recesija, je dodala.