V Schleswig-Holsteinu slavili krščanski demokrati

Kiel, 9. maja - V severni nemški deželi Schleswig-Holstein so v nedeljo na deželnih volitvah slavili krščanski demokrati (CDU) priljubljenega ministrskega predsednika Daniela Güntherja, ki so osvojili 43 odstotkov glasov. Volitve pa so bile velik poraz za socialdemokrate (SPD) kanclerja Olafa Scholza, saj so dosegli svoj najslabši rezultat v tej deželi doslej.