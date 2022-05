Astronomi odkrili sledi več kot tisoč možnih asteroidov

Berlin, 8. maja - Astronomi na nemškem Inštitutu Maxa Plancka za nezemeljsko fiziko so odkrili več kot tisoč sledi, ki najverjetneje pripadajo doslej neznanim asteroidom. Preučili so podatke, ki so sicer v večini opazovanj označeni kot šum ali motnja. "Kar je za enega astronoma odpadek, je lahko za drugega astronoma zaklad," je povedal vodja ekipe Sandor Kruk.