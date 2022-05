Na Koroškem obravnavajo umor

Celje, 8. maja - Policijska uprava Celje je bila v soboto nekaj po 21. uri obveščena, da je na Koroškem prišlo do poskusa umora. 38-letni moški je kljub veljavnemu ukrepu prepovedi približevanja do 33-letne partnerke prišel na njen dom in jo napadel, so sporočili policisti. Ženska je bila v napadu hudo poškodovana in je danes zjutraj v bolnišnici umrla.