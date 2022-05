Modri dirkači in Nova enačba prvi na teku trojk v Ljubljani

Ljubljana, 7. maja - Na že 64. pohodu Pot ob žici v Ljubljani so v osrednjem delu, teku trojk, zmagali med moškimi ekipa Modri dirkači in ženska zasedba Nova enačba, med mešanimi ekipami pa Trisport. Janez Mulej, Andrej Mikelj in Tadej Osvald so 29 km edini pretekli pod dvema urama v času ure, 56 minut in 51 sekund.