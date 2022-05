Odgovorni uredniki na TVS pozvali k razmisleku o napovedanih spremembah pri Studiu City

Ljubljana, 6. maja - Odgovorni uredniki TV-programov RTVS si kot soustvarjalci programskih vsebin želijo, da bi v prid vseh programov TVS prišlo do umiritve strasti. "Zato ob upoštevanju odziva notranje in splošne javnosti ter gledalcev pozivamo vodstvo informativnega programa, da ponovno premisli o napovedanih spremembah pri oddaji Studio City," so zapisali v pozivu.