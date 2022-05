Tudi Trumpov obrambni minister Esper napisal knjigo o norih zamislih šefa

New York, 7. maja - Svoj prispevek h kroniki vladanja Donalda Trumpa v ZDA je s knjigo dodal tudi bivši obrambni minister ZDA Mark Esper, ki navaja nekaj skrb zbujajočih podrobnosti, med drugim Trumpovo idejo, da z raketnimi izstrelki napade cilje v Mehiki. Tudi Esper navaja, da so člani vlade takšne in podobne zamisli enostavno ignorirali.