Z mednarodno konferenco zaključek projekta vključevanja otrok ASporty

Ljubljana, 7. maja - Z mednarodno konferenco se bo danes v Centru Janeza Levca v Ljubljani zaključil dogodek Erasmus+ šport projekta z naslovom ASporty. Namen projekta je deljenje znanja in izkušenj med vsemi sodelujočimi partnerji s področja športnega programa za otroke z avtizmom in motnjami v duševnem razvoju. V njegovem okviru so izdali tudi prilagojene priročnike.