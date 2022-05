Izetbegović: Odnosi v BiH tako slabi, da volilna reforma ni mogoča

Sarajevo, 6. maja - Vodja Bošnjakov v Bosni in Hercegovini Bakir Izetbegović je v intervjuju za TV Federacije BiH (FTV) dejal, da pričakuje še en poskus Evropske unije, da se spremeni volilni zakon v BiH, a je po njegovem mnenju to trenutno nemogoče. Za slabe odnose je okrivil vodjo Hrvatov v BiH Dragana Čovića in vodjo Srbov v BiH Milorada Dodika.