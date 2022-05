Akcija Dobrodelno okrog Slovenije bo s kolesi osrečila 52 otrok

Ljubljana, 6. maja - Slovenska karitas se je tudi letos konec aprila pridružila projektu Dobrodelno okrog Slovenije, v sklopu katerega so kolesarji prevozili več kot 1225 kilometrov po Sloveniji. Z organizatorji projekta so zbrali sredstva, s katerimi bodo s kolesi osrečili vsaj 52 otrok iz socialno ogroženih družin, so povedali na današnji novinarski konferenci.