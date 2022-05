Za Vinakoprom uspešno leto

Koper, 7. maja - V Vinakopru so lansko leto zaključili uspešno. Ob dobrih prodajnih rezultatih na domačem trgu so dosegli 9,04 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot v letu 2020. Dobiček pred amortizacijo in davki (EBITDA) je znašal 1,55 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja 527.000 evrov, čisti dobiček pa 449.000 evrov.