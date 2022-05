Rimski knjižnici vrnili ukraden Nostradamusov rokopis

Rim, 8. maja - Iz ene od rimskih knjižnic so leta 2007 ukradli rokopis Nostradamusa, francoskega zdravnika, astrologa in jasnovidca. Po 15 letih so rokopis po posredovanju posebne enote italijanskih karabinerjev, specializirane za krajo umetnin, sedaj v knjižnico tudi vrnili. Rokopis so izsledili, ko je bil na prodaj pri eni od nemških avkcijskih hiš.