Na Vrhniki bodo tretjič podelili Cankarjevo nagrado

Vrhnika, 8. maja - V Cankarjevem domu na Vrhniki bodo popoldne podelili tretjo nagrado, posvečeno literatu Ivanu Cankarju. Žirija je med deli, ki so prispela na razpis, nominirala Nino Dragičević s pesniško zbirko To telo, pokončno, Simono Semenič s Tremi igrami za punce in Dušana Šarotarja z romanom Zvezdna karta. Dobitnika bo razglasila med samo podelitvijo.