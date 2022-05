IAG v prvem četrtletju zaradi sproščanja ukrepov zmanjšal izgubo

London, 6. maja - Letalska skupina IAG, del katere sta tudi britanski British Airways in španska Iberia, je v prvih treh mesecih leta zabeležila 787 milijonov evrov čiste izgube, medtem ko je v enakem obdobju lani znašala 1,1 milijarde evrov. Prihodki družbe so znašali 3,4 milijarde evrov, potem ko so se v enakem lanskem obdobju ustavili pri 968 milijonih evrov.