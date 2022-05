Tedenski pregled - Slovenija od 6. do 12. 5.

Ljubljana, 13. maja - Kočevje je pretresla eksplozija v Melaminu, v kateri je umrlo pet ljudi. DVK je priznala napako pri ugotavljanju izvoljenih poslancev v šestih primerih, zatrdila pa, da so bile volitve poštene in transparentne. Levosredinski trojček je uskladil koalicijsko pogodbo in razdelil ministrske položaje. Zaradi draginje je vlada znova omejila cene goriv.