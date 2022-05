V streljanju na meji med Kirgizistanom in Uzbekistanom trije mrtvi

Biškek, 6. maja - Oblasti v Kirgizistanu so sporočile, da so bili ubiti trije državljani, potem ko so v četrtek uzbekistanske enote streljale na sporni meji med srednjeazijskima državama. Gre za enega najhujših incidentov na meji med državama v zadnjih letih. Predstavniki obeh mejnih služb so se dogovorili za preiskavo incidenta.