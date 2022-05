Slovenija in Finska sklenili sporazum o sodelovanju na področju digitalne preobrazbe

Helsinki, 5. maja - Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je s finsko ministrico za IKT in lokalno samoupravo Sirpo Paatero podpisal sporazum o strateškem sodelovanju med Slovenijo in Finsko na področju digitalne preobrazbe. Na podlagi sporazuma bosta državi okrepili izmenjavo znanj in IKT rešitev tudi na področju kibernetske varnosti.