Berlin, 5. maja - Evropska spletna platforma za modo in življenjski slog Zalando je v prvem četrtletju letos vknjižila 61,3 milijona evrov izgube. Prihodki skupine so medtem znašali 2,2 milijardi evrov oz. 1,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz družbe.