Na Hrvaškem predstavili nacionalni kovanec za en evro

Zagreb, 4. maja - Na seji nacionalnega sveta za uvedbo evra kot uradne valute na Hrvaškem so predstavili hrvaški kovanec za en evro z motivoma kune in šahovnice. Nacionalne kovance za evro so na Hrvaškem predstavili že v začetku februarju, a se je zapletlo pri kovancu za en evro, in sicer zaradi motiva kune, saj je avtor uporabil fotografijo škotskega fotografa.