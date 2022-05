Evropski poslanci pričeli z revizijo pravil o evropskih volitvah

Bruselj, 3. maja - Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so danes pričeli z reformo akta o evropskih volitvah, s katero želijo 27 ločenih volitev z različnimi pravili spremeniti v enotne evropske volitve. Zakonodajni osnutek so potrdili s 323 glasovi za, 262 proti in 48 vzdržanimi glasovi, poroča Evropski parlament.