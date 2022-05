WHO: Doslej prijavljenih več kot 200 domnevnih primerov hepatitisa neznanega izvora

Ženeva, 3. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da je doslej 20 držav skupno prijavilo najmanj 228 domnevnih primerov hepatitisa neznanega izvora pri otrocih. Domneva se tudi, da je adenovirus vzrok novega akutnega hepatitisa, a pri tem WHO opozarja, da so preiskave za ugotavljanje povzročitelja še v teku.