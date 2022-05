Štajerska avtocesta na dveh odsekih zaprta zaradi naletov tovornih vozil

Celje, 3. maja - Na štajerski avtocesti, med izvozoma Celje Center in Lopata, v smeri proti Ljubljani, je okoli 10.30 prišlo do naletnega trčenja štirih tovornih vozil, v katerem je ena oseba umrla. Nekaj čez 11. uro so policiste obvestili še o naletnem trčenju med Dramljami in počivališčem Zima, v katerem po prvih podatkih ni bilo huje poškodovanih.