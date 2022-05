V Mariboru tudi uradno predali namenu sistem souporabe koles Mbajk

Maribor, 4. maja - V Mariboru so danes tudi uradno predali namenu sistem souporabe koles Mbajk. V uporabo je bil dan že pred prvomajskimi prazniki in v tem času je število izposoj preseglo pričakovanja. V sistem je zaenkrat vključenih 22 postaj z 220 kolesi, ki so razporejene po širšem središču mesta. Prva ura vožnje je brezplačna.