V Franciji stranka Melenchona in zeleni sklenili zavezništvo pred parlamentarnimi volitvami

Pariz, 2. maja - V Franciji so stranka skrajnega levičarja Jean-Luca Melenchona in zeleni po večdnevnih pogajanjih sklenili dogovor o skupnem nastopu na junijskih parlamentarnih volitvah. Cilj je osvojiti večino v narodni skupščini in premagati stranko ponovno izvoljenega predsednika Emmanuela Macrona, poroča nemška tiskovna agencija dpa.