Tedenski pregled - Slovenija od 29. 4. do 5. 5.

Ljubljana, 6. maja - Praznični teden je prinesel prva pogajanja o oblikovanju nove vlade, ki jo bosta poleg zmagovalke volitev Gibanja Svoboda sestavljali še SD in Levica. Kljub najnižji brezposelnosti po letu 1990 skrbi rast inflacije zaradi višjih cen naftnih derivatov in hrane. Po vladni opustitvi regulacije cen pogonskih goriv so te dosegle rekordne ravni.