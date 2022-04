V spopadih na območju mošeje Al Aksa v Jeruzalemu več deset ranjenih

Jeruzalem, 29. aprila - V novih spopadih med Palestinci in izraelsko policijo na območju mošeje Al Aksa v Jeruzalemu je bilo danes ranjenih najmanj 42 ljudi, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Policija je vstopila v kompleks, potem ko so izgredniki tam začeli metati kamenje in rakete, med drugim proti Zidu žalovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.