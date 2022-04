Apple z rastjo četrtletnega dobička in prihodkov, a delnice navzdol

New York, 29. aprila - Apple je v prvem četrtletju letošnjega leta povečal dobiček v primerjavi z enakim četrtletjem lani za 5,8 odstotka na 25 milijard dolarjev, prihodki pa so narasli za devet odstotkov na 97,3 milijarde dolarjev. Kljub temu so se mu delnice v podaljšanem borznem trgovanju v četrtek pocenile za 2,22 odstotka na 160,01 dolarja.