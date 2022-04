Upokojeni general vojske BiH obsojen na osem let zaporne kazni

Sarajevo, 28. aprila - Sodišče Bosne in Hercegovine je danes v ponovljenem postopku na osem let zaporne kazni obsodilo upokojenega generala vojske BiH Sakiba Mahmuljina. Ta je bil po poveljniški odgovornosti obsojen za vojne zločine, ki so jih leta 1995 zakrivili pripadniki enote "El Mudžahidin", poročajo tuje agencije.