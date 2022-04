Maribor, 28. aprila - Danes okoli 13. ure je 47-letni moški v Mariboru pretepel 34-letno žensko in pobegnil s kraja dogodka. Žensko je huje poškodoval in je v življenjski nevarnosti. Moškemu pa so policisti kmalu po dogodku odvzeli prostost, so sporočili s Policijske postaje Maribor.