Na mednarodni romski konferenci predstavili primere dobrih praks

Murska Sobota, 28. aprila - Razvojni center Murska Sobota je v RIS Dvorcu Rakičan pripravil prvo mednarodno romsko konferenco, med drugim namenjeno izmenjavi mnenj o izobraževanju in politično-družbeni aktivaciji romske skupnosti. Direktor Urada za narodnosti Stane Baluh je ocenil, da so v Sloveniji pravno-formalno zadeve glede participacije dobro urejene, a šepajo v praksi.

Namen današnje konference, ki jo je spremljalo približno sto udeležencev iz sedmih držav, je bil tudi analiza aktualnega položaja romske skupnosti v različnih državah, osvetlitev priložnosti in ovir na področju političnega udejstvovanja romske skupnosti ter predstavitev primerov dobrih praks.

Kot je dejal Baluh, je participacija zagotovljena, manjka "pa zavedanje med samo romsko skupnostjo, da se sama aktivno vključi in daje iniciative".

Evropski poslanec Milan Brglez je izpostavil, da EU doslej ni oblikovala popolnega okvirja, ki bi na pravni ravni zagotavljal tisto, kar bi bilo treba narediti na področju romske skupnosti, kot imamo to urejeno v Sloveniji.

Na evropski ravni se po njegovih besedah trudijo, da so zagotovljena tudi sredstva, vendar mora priti pobuda iz same skupnosti, okolje pa mora to dopustiti in spodbujati. Vendarle pa meni, da "se preveč omejujemo zgolj na vključevanje v trg dela, saj so tudi drugi vidiki pomembni, denimo izobraževanje in socialna dimenzija.

To je bil prvi dogodek v nizu, saj bodo že junija v Manchestru predstavili primere dobrih praks s Pušče in aktivnosti Razvojnega centra Murska Sobota na področju romske skupnosti.

Na Razvojnem centru Murska Sobota namreč deluje romska projektna pisarna za razvoj romske skupnosti. Trenutno izvajajo tri mednarodne projekte, Dream Road in dva projekta Erasmus, povezana z digitalizacijo in zdravjem. V prvem spodbujajo razvoj kompetenc s področja digitalizacije pri romski skupnosti, v drugem pa ozaveščajo in usposabljajo pripadnike romske skupnosti za zdrav življenjski slog.

Na Pušči pa deluje informacijska točka, kjer, kot je še pojasnil strokovni sodelavec Razvojnega centra Murska Sobota Rok Petje, 15 institucij izvaja svoje programe z različnih področij.